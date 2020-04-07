السعودية اليوم / السودان تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الحالات إلى 14 حالة



الخرطوم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل حالتي إصابة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الاربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.

وأكدت وزارة الصحة شروعها في إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم، داعية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.

// انتهى //

16:51ت م

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الخرطوم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 حالة.وأوضحت الوزارة أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر ليس لديه تاريخ سفر ولا تاريخ مخالطة لشخص مصاب، بينما الحالة 14 لسوداني في الاربعينيات من العمر، مخالط لشخص قادم من خارج البلاد.وأكدت وزارة الصحة شروعها في إعلان حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال اليوم، داعية جميع المواطنين للالتزام بالإرشادات الصحية التي تقدم عبر مختلف وسائل الإعلام، وأن يتصلوا إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي من الحالات المعلنة.// انتهى //16:51ت م0128

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