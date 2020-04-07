السعودية اليوم / أسواق العاصمة المقدسة تشهد توافر جميع المنتجات الزراعية



مكة المكرمة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

تشهد أسواق العاصمة المقدسة ومراكزها التموينية والغذائية توافر جميع المنتجات الزراعية ومن البيض والدواجن للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في ظل الطلب المتزايد لهذه المنتجات, وذلك ضمن الإجراءات والخطط الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية للحد من انتشار وتفشي

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

كما تشهد الأسواق والمراكز التموينية والتجارية عملية جلب الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية كافة للمتسوقين بصورة منتظمة ومراعاة وتطبيق الإجراءات اللازمة والاحترازية وتقيد المواطنين والمقيمين خلال حركات تسوقهم بالنظافة العامة من خلال تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات وترك المسافات الكافية بين بعضهم البعض.

وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص باستيراد الكميات الكافية من البيض والدواجن وذلك استجابة للطلب المتزايد عليه من قبل المتسوقين من المواطنين والمقيمين.

فيما تنفذ الفرق الرقابية بجولات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التأكد من وفرة المنتوجات الزراعية والبيض والدواجن بالأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.

من جهتهم أعرب عدد من المتسوقين من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية بشكل عام والمنتجات الزراعية من البيض والدواجن بشكل خاص, مؤكدين التعاون التام مع المراكز التجارية والتموينية الغذائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع التعليمات الصحية كافة في هذا الشأن.

// انتهى //

16:48ت م

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مكة المكرمة 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واستشهد أسواق العاصمة المقدسة ومراكزها التموينية والغذائية توافر جميع المنتجات الزراعية ومن البيض والدواجن للمستهلكين من المواطنين والمقيمين في ظل الطلب المتزايد لهذه المنتجات, وذلك ضمن الإجراءات والخطط الاحترازية التي تتخذها مختلف الجهات المعنية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" المخزون الغذائي الكافي من الدواجن و البيض للمتسوقين كافة، حيث هيأت هذه الأسواق أقسام خاصة لبيعه وتسويقه بالطريقة الصحية الآمنة وتغليفه والتأكد التام من صلاحيته وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة لصحة وسلامة المستهلك.كما تشهد الأسواق والمراكز التموينية والتجارية عملية جلب الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية كافة للمتسوقين بصورة منتظمة ومراعاة وتطبيق الإجراءات اللازمة والاحترازية وتقيد المواطنين والمقيمين خلال حركات تسوقهم بالنظافة العامة من خلال تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات وترك المسافات الكافية بين بعضهم البعض.وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص باستيراد الكميات الكافية من البيض والدواجن وذلك استجابة للطلب المتزايد عليه من قبل المتسوقين من المواطنين والمقيمين.فيما تنفذ الفرق الرقابية بجولات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التأكد من وفرة المنتوجات الزراعية والبيض والدواجن بالأسواق ومراقبة الأسعار والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.من جهتهم أعرب عدد من المتسوقين من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية بشكل عام والمنتجات الزراعية من البيض والدواجن بشكل خاص, مؤكدين التعاون التام مع المراكز التجارية والتموينية الغذائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع التعليمات الصحية كافة في هذا الشأن.// انتهى //16:48ت م0126

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.