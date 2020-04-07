السعودية اليوم / السويد تسجل 114 حالة وفاة بفيروس كورونا



ستوكهولم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس

وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية إلى أن جزءا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أحصيت تعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.

// انتهى //

16:45ت م

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ستوكهولم 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت السويد أكثر من 114 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت حصيلة نشرتها اليوم وكالة الصحة العامة السويدية إلى أن جزءا من الوفيات الـ114 الجديدة التي أحصيت تعود لأرقام تم تصحيحها في الأيام الأخيرة.// انتهى //16:45ت م0124

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