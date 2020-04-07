السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت ماليزيا اليوم 170 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: إن البلاد سجلت أيضا تعافي 80 شخصا من الفيروس تماما، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصا، ما يعادل نحو 3ر33% من إجمالي الإصابات.

// انتهى //

16:41ت م

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كوالالمبور 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت ماليزيا اليوم 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3963، توفي منها 63 حالة.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: إن البلاد سجلت أيضا تعافي 80 شخصا من الفيروس تماما، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 1321 شخصا، ما يعادل نحو 3ر33% من إجمالي الإصابات.// انتهى //16:41ت م0120

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