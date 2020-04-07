السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد المحجر الصحي والنقاط الأمنية بالمحافظة



محايل 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, النقاط الأمنية والمراكز التجارية ومحلات المواد الغذائية والصيدليات في المحافظة, يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد صالح بن محمد اليزيدي ورئيس البلدية سعيد بن علي حافظ, للتأكد من الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع, مشدداً على تطبيق التدابير الاحترازية في المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة في الأسواق.

والتقى المحافظ خلال تفقده المحجر الصحي بالمحافظة عدداً من الطواقم الطبية والتمريضية، مقدماً شكره للجميع على مايقدمون من خدمات لأهالي المحافظة في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ليرتقي بذلك العمل إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

// انتهى //

16:37ت م

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