السعودية اليوم / هولندا تسجل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم 777 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وقال المعهد الهولندي للصحة: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة ليصل الإجمالي إلى 2101 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسُجلوا لاحقا.

// انتهى //

16:32ت م

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أمستردام 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت هولندا اليوم 777 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 19580 حالة.وقال المعهد الهولندي للصحة: إن عدد الوفيات بسبب الفيروس زاد 243 حالة ليصل الإجمالي إلى 2101 حالة، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات المسجل اليوم يشمل مرضى توفوا في مطلع الأسبوع وسُجلوا لاحقا.// انتهى //16:32ت م0113

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