السعودية اليوم / الفلبين تسجل 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة



مانيلا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت الفلبين اليوم 104 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 177 حالة, فيما سجلت الوزارة 84 حالة شفاء.

// انتهى //

16:30ت م

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مانيلا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت الفلبين اليوم 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 3764 حالة.وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 177 حالة, فيما سجلت الوزارة 84 حالة شفاء.// انتهى //16:30ت م0111

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