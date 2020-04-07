شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 53 مخالفاً يختبئون في كهوب غرب الرياض والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة الرياض بالقبض على مجموعة من المخالفين يختبئون فى كهوف بحي المهدية غرب الرياض . وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة الرياض أوكاراً للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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