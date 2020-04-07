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مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي للصندوق العقاري في جلسة استثنائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ترأس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مجلس الشورى الاستثنائية اليوم الثلاثاء 14-8-1441هـ.
وناقش مجلس الشورى، التقريرَ السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.
كما وافق المجلس على تعديل البند الحادي عشر من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
كما طالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.
وطالب المجلس الجمارك أيضاً باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت “الجمارك” بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.
ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاهية في جمهورية كوريا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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