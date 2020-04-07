شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على صاحب فيديو "شاي المرحاض" والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن قدم الشاي بطريقة مشينة. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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