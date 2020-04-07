شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "السديس" يشارك في أعمال تعقيم المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته، وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونوّه بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى، وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمةن مؤكداً أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم - بمشيئة الله - من كل ضرر.