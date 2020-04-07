شكرا لقرائتكم القبض على 53 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-07 القبض على 53 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية بالرياض متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على 53 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل بحي المهدية. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة الرياض أوكاراً للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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