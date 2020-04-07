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شرطة الرياض تقبض على 53 مخالفا لنظام الإقامة والعمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غرب العاصمة الرياض أوكارا للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على 53 مخالفا لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



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