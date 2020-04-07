، صورتان لـ"جبل النور " بمكة بينهما 60 عاماً.. كان وأصبح ،

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أظهرت صورتان لجبل النور والحي المحيط به بمكة المكرمة، بينهما 60 عاماً، الفرق الشاسع بين المشهدين، وما شهده المكان من تطور ونهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل على مر العصور.
وتعود فكرة الصورتين، كما رواها المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي لـ"الخليج 365" إلى الصدفة المحضة التي قادته لمشاهدة فيديو على قناة هندية عن مكة المكرمة قبل عدة أيام.
وأشار إلى أنه اقتصّ صورة من الفيديو بنفس الزاوية التي التقط فيها صورة حديثة للمكان، لافتاً إلى أن عمر الفيديو 60 عاماً.
وأظهرت الصورتان الفارق الكبير بينهما من ناحية النهضة العمرانية التي شهدها المكان المحيط بجبل النور، بينما لا يزال الجبل الذي يحتضن غار حراء؛ المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- شامخاً لم يتغير.جبل النور مكة المكرمة
صورتان لـ"جبل النور " بمكة بينهما 60 عاماً.. كان وأصبحعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-07
أظهرت صورتان لجبل النور والحي المحيط به بمكة المكرمة، بينهما 60 عاماً، الفرق الشاسع بين المشهدين، وما شهده المكان من تطور ونهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل على مر العصور.
وتعود فكرة الصورتين، كما رواها المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي لـ"الخليج 365" إلى الصدفة المحضة التي قادته لمشاهدة فيديو على قناة هندية عن مكة المكرمة قبل عدة أيام.
وأشار إلى أنه اقتصّ صورة من الفيديو بنفس الزاوية التي التقط فيها صورة حديثة للمكان، لافتاً إلى أن عمر الفيديو 60 عاماً.
وأظهرت الصورتان الفارق الكبير بينهما من ناحية النهضة العمرانية التي شهدها المكان المحيط بجبل النور، بينما لا يزال الجبل الذي يحتضن غار حراء؛ المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- شامخاً لم يتغير.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:57 PM
الفارق بينهما أظهر مدى النهضة العمرانية والتطور المحيط بالموقع
أظهرت صورتان لجبل النور والحي المحيط به بمكة المكرمة، بينهما 60 عاماً، الفرق الشاسع بين المشهدين، وما شهده المكان من تطور ونهضة عمرانية لم يسبق لها مثيل على مر العصور.
وتعود فكرة الصورتين، كما رواها المصور الفوتوغرافي محمد الهذلي لـ"الخليج 365" إلى الصدفة المحضة التي قادته لمشاهدة فيديو على قناة هندية عن مكة المكرمة قبل عدة أيام.
وأشار إلى أنه اقتصّ صورة من الفيديو بنفس الزاوية التي التقط فيها صورة حديثة للمكان، لافتاً إلى أن عمر الفيديو 60 عاماً.
وأظهرت الصورتان الفارق الكبير بينهما من ناحية النهضة العمرانية التي شهدها المكان المحيط بجبل النور، بينما لا يزال الجبل الذي يحتضن غار حراء؛ المكان الذي نزل الوحي فيه لأول مرة على الرسول -صلى الله عليه وسلم- شامخاً لم يتغير.
، صورتان لـ"جبل النور " بمكة بينهما 60 عاماً.. كان وأصبح ،
المصدر : الخليج 365
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