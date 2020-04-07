، نائب أمير مكة يقدّم واجب العزاء لذوي رجل المرور الذي توفي دهساً ،

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قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الجندي محمد جابر الهلالي من منسوبي مرور جدة، والذي وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله دهسًا بمركبة أحد المخالفين للأنظمة المرورية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتُوفِّي رجل المرور الجندي محمد الهلالي، مساء الأحد الماضي، بعد أن اقتحم شاب متهور نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.
وحدثت الواقعة بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه، رحمه الله.نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان
نائب أمير مكة يقدّم واجب العزاء لذوي رجل المرور الذي توفي دهساًعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-07
قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الجندي محمد جابر الهلالي من منسوبي مرور جدة، والذي وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله دهسًا بمركبة أحد المخالفين للأنظمة المرورية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتُوفِّي رجل المرور الجندي محمد الهلالي، مساء الأحد الماضي، بعد أن اقتحم شاب متهور نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.
وحدثت الواقعة بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه، رحمه الله.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:49 PM
وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله
قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الجندي محمد جابر الهلالي من منسوبي مرور جدة، والذي وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله دهسًا بمركبة أحد المخالفين للأنظمة المرورية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتُوفِّي رجل المرور الجندي محمد الهلالي، مساء الأحد الماضي، بعد أن اقتحم شاب متهور نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.
وحدثت الواقعة بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه، رحمه الله.
، نائب أمير مكة يقدّم واجب العزاء لذوي رجل المرور الذي توفي دهساً ،
المصدر : الخليج 365
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