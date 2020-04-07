محمد بن مسعود - الدمام - "التويجري": جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.شرطة الرياض الجهات الأمنية

أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته ووثق فعلته بفيديو.. شرطة الرياض: تم القبض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-07 أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه. 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 Advertisements 02:34 PM اخر تعديل 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 03:03 PM "التويجري": جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية "التويجري": جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته، كما وثق ذلك بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للقرارات الصادرة للحد من تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ لإحضاره حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره بمقطع فيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه لإحالته لفرع النيابة العامة لاستكمال كل الإجراءات النظامية بحقه.

، أحضر حلّاقاً وجزاراً لمقر إقامته ووثق فعلته بفيديو.. شرطة الرياض: تم القبض ،

المصدر : الخليج 365

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