شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يكشف تفاصيل مأساة أسرة فقدت الأم بسبب كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، قصة إصابة أسرة داخل المملكة بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج في الصورة يوم أمس، أن التقصي الوبائي ساعد في اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس ومنها هذه الأسرة.

وأضاف أن الأسرة المصابة كانت مكونة من أم وأب وعدد من الأبناء، وأصيبت بالمرض بسبب مخالطتهم لعدد من أقاربهم، الأمر الذى أسفر في النهاية إلى وفاة الأم.

وحذر متحدث الصحة من التهاون في الإجراءات الوقائية من الفيروس، مؤكدًا أن المخالطة وعدم اتباع هذه الاجراءات يضر بالفرد وأقرب الناس إليه.