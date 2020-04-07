شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: شهر رمضان سيحل الجمعة 24 أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة أن شهر شعبان سيكون 30 يوما ، وتوقعت بان شهر رمضان سيكون الجمعة 24 أبريل، بحسب ما أفاد به المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس فلكية جدة.

وقال أبو زاهرة أنهم يستعدون لتحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان 1441 الموافق 22 أبريل، مؤكدا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب في مكة المكرمة يوم التحري 6.16 مساء قبل قبل غروب الشمس وقبل حدوث الإقتران.

وتابع أبو زاهرة بأنه فلكيا يوم الخميس 23 أبريل 2020 هو المتمم للثلاثين من شعبان، ويوم الجمعة 24 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك، علمًا بأن التحديد النهائي لدخول الشهر الفضيل سيكون حسب الإعلان، الذي سوف يصدر عن المحكمة العليا.