شكرا لمتابعة خبر عن 20 ألف منشأة تتقدم لبرنامج "الموارد البشرية" لدعم الموظفين ماليا بأثر رجعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية احمد سليمان الراجحي تسجيل 20 ألف مواطن ومواطنة في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقتها الوزارة . أعلن وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية احمد سليمان الراجحي تسجيل 20 ألف مواطن ومواطنة في مبادرة دعم التوظيف التي أطلقتها الوزارة . ووجه " الراجحي " شكره لجميع المنشآت التي تقدمت للإستفادة بالمبادرة ، حيث يقدم البرنامج دعم مالي للمنشآت بنسبة تبدأ من 30 حتى 50% من الراتب الشهري للموظف . ودعا " الراجحي " بقية المنشآت للإستفادة والمبادرة بالتسجيل عبر الرابط التالي : هنا

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