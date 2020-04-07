شكرا لمتابعة خبر عن تقديم وقت بدء منع التجول في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلن متحدث شرطة نجران الرائد عبدالله العشوي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم وقت بدء منع التجوّل في مدينة نجران ومحافظاتها إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 / 8 / 1441هـ الموافق 7 أبريل 2020م حتى إشعار آخر.

وأوضح الرائد عبدالله العشوي، أنه تُستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.