شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏تفويج أول دفعة إجلاء من المواطنين العالقين بالبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مجموعة من الصور، عن تفويج أول دفعة من المواطنين العالقين بالخارج الذين يعودون عن طريق جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، اليوم الثلاثاء.

ويعود 196 مواطنًا من الطلبة المبتعثين، إلى المملكة عبر البحرين؛ فيما سيعود 781 مواطنًا عبر الجسر على مدى 4 أيام، حيث سيتم نقلهم حسب الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة.

وبدأت سفارة المملكة لدى البحرين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بتسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام، إلى المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد.

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