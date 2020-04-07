بالصور.. شوارع وأحياء الرياض بعد تطبيق منع التجول لمدة 24 ساعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مجموعة من الصور لقطات لشوارع وأحياء الرياض صباح اليوم الثلاثاء بعد تطبيق قرار منع التجول لمدة 24 ساعة . وثقت مجموعة من الصور لقطات لشوارع وأحياء الرياض صباح اليوم الثلاثاء بعد تطبيق قرار منع التجول لمدة 24 ساعة . وأظهرت الصور إلتزام كبير من جانب المواطنين والمقيمين بقرار الحظر ، وظهرت الشوارع خالية من المارة والطرق خللية من المركبات . Advertisements وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت امس الإثنين منع التجول في ارجاء مدن الرياض ،وتبوك ، والدمام ، والظهران ، والهفوف ، وكذلك في ارجاء محافظات جدة ، ووالطائف والقطيف والخبر لمدة 24 ساعة للحد من نشر العدوى .

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