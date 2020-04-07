شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عودة 196 طالبًا عالقين في الخارج عبر البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعود 196 مواطنًا من الطلبة المبتعثين، إلى المملكة عبر البحرين، اليوم الثلاثاء، بعدما كانوا عالقين في الخارج عقب قرار تعليق الرحلات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.

وأظهر تقريرًا بثته قناة "العربية"، إجراءات عودة الطلبة عبر جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، بعدما استكملوا استمارات طلب العودة؛ فيما سيعود 781 مواطنًا عبر الجسر على مدى 4 أيام، حيث سيتم نقلهم حسب الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة.

وبدأت سفارة المملكة لدى البحرين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بتسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام، إلى المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد.