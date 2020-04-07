شكرا لمتابعة خبر عن أطباء سعوديون يكافحون كورونا في ألمانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشارك أطباء سعوديون زملائهم الألمان في مكافحة فيروس كورونا الذى انتشر فى عدة دول بالعالم ومنها، ألمانيا.

وبلغ عدد الأطباء السعويين الذين يعملون حاليًا في مستشفيات ألمانيا ما يقرب من 650 طبيبًا في تخصصات متعددة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدة لدول العالم لمكافحة هذا الوباء العالمي.