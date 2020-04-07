شكرا لمتابعة خبر عن خبير سعودي يرجح انتهاء الوباء قريبا بسبب ما يحدث في 6 دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير العلوم البيئية الدكتور علي عشقي أن وباء الفيروس كوفيد 19 في طريقه إلى الإنتهاء قريباً .

واستدل "عشقي " على ذلك بالتحركات المكثفة حالياً من جانب 6 دول هم " الولايات المتحدة ، والصين ، وروسيا ، وفرنسا ، واستراليا ، وبريطانيا " لإنتاج لقاحات وعقاقير للمرض المحير .

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بعدد كبير من الإختبارات السريرية ، وقامت الصين بـ 8 تجارب منذ شهر مارس ، كما أعلنت فرنسا عن عقار " هيدروكسي كلوريد كوينين " ، وتطور استراليا عقار ايفرمكتن ، وغيرها من الجهود الجادة لمحاولة التخلص من المرض في زمن قياسي .