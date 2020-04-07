شكرا لمتابعة خبر عن خبير سعودي يرجح انتهاء الوباء قريبا بسبب ما يحدث في 6 دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد خبير العلوم البيئية الدكتور علي عشقي أن وباء الفيروس كوفيد 19 في طريقه إلى الإنتهاء قريباً .
واستدل "عشقي " على ذلك بالتحركات المكثفة حالياً من جانب 6 دول هم " الولايات المتحدة ، والصين ، وروسيا ، وفرنسا ، واستراليا ، وبريطانيا " لإنتاج لقاحات وعقاقير للمرض المحير .
وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بعدد كبير من الإختبارات السريرية ، وقامت الصين بـ 8 تجارب منذ شهر مارس ، كما أعلنت فرنسا عن عقار " هيدروكسي كلوريد كوينين " ، وتطور استراليا عقار ايفرمكتن ، وغيرها من الجهود الجادة لمحاولة التخلص من المرض في زمن قياسي .
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سعودي يرجح انتهاء الوباء قريبا بسبب ما يحدث في 6 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.