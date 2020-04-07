شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب الجمارك باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وأكد المجلس - في قرار أصدره اليوم - على الهيئة العامة للجمارك بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

‏‎وفي السياق نفسه، شدد " الشورى " على هيئة الجمارك، باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.