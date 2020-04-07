شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يؤكد على أهمية تسهيل حصول المرأة على المسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أكدت عضو ‎مجلس الشورى، الدكتورة منى آل مشيط، اليوم الثلاثاء، على أهمية تسهيل شروط حصول المرأة على المسكن بلا تمييز عن الرجل.

وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ؛ حيث قال عضو الشورى الدكتور خالد الدغيثر: " تمويل المسكن أمر مصيري للفرد ، لذلك فإن من المهم دراسة عقود التمويل المختلفة للمساكن وسد كافة الثغرات التي تنفذ من خلال الممول خاصة في السنوات المتأخرة من العقد " .

ومن جانبه، ‏لاحظ عضو الشورى الدكتور طارق فدعق أن التقرير يفتقر إلى التحليل المالي، مؤكداً أهمية أن يتضمن التقرير تحليلاً للمخاطر على أن تتضمن المخاطر المتوقعة على المقترض وعلى الصندوق وعلى المال العام.