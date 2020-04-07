شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: مساكن الأجانب بيئة خصبة لانتشار الوباء وسنصل إليهم بعدة لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبد العالي، بأن الوزارة تقوم بمحاولة الوصول إلى العمال الأجانب والتحدث إليهم بعدة لغات، مشيرا إلى أن مساكن الأجانب تعد بيئة خصبة لانتشار الوباء.
وأوضح العبد العالي بان وجود عدد من الأشخاص في مساكن مكتظة بشكل غير منظّم وبها تجمعات والأشخاص يتبادلون أغراضهم الشخصية مع بعضهم، فهذا يعد بيئة مناسبة لانتشار الفيروس
وتابع بأن أن الوزارة ستقوم بمحاولة الوصول لهؤلاء العمال بعدة لغات، والتأكيد على أرباب الشركات والمؤسسات التابعين لها بتطبيق الإجراءات المناسبة لحمايتهم وحماية الآخرين.
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