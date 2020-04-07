شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جريان السيول في روضة أم الذيابة بالمجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جريان السيول وتدفقها في روضة أم الذيابة شمال الأرطاوية بمحافظة المجمعة في منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالرياض، ومنها الدوادمي، عفيف، الزلفى، الغاط، المجمعة، حريملاء، ضرما.