شكرا لمتابعة خبر عن ساعات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بعد التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت مصادر اليوم الثلاثاء تعليق العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالرياض، جدة، الدمام، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الهفوف و تبوك .
ومن المقرر تعليق العمل في محطات " الرياض 1 ، والرياض 2 ، وجدة 1 ، وجدة 2 ، والدمام ، والطائف ، والمدينة المنورة ، والهفوف ، وتبوك " ، حتى إشعار آخر .
وستكون مواعيد العمل في محطات " القصيم ، والخرج ، وابها ، وجيزان ، ونجران ، وحائل ، وينبع ، وحفر الباطن " ، من الساعة 7 صباحاَ حتى 4 عصراًمن السبت للخميس .
أما محطات " الرس ، والجوف ، وبيشة ، والمجمعة ، والخرمة ، والباحة ، ومحايل عسير ، وعرعر، والخفجي ، والقريات ، ووادي الدواسر " ، فستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً إلى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس ، عدا السبت فستكون مواعيد العمل من 7 لى 2 الظهر .
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