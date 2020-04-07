شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبد العزيز الحصيني، سقوط أمطار وحبات من البرد على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.
وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء - إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم " .
وأوضح " الحصيني " أن الحالة تشمل: " ما بين القصيم وحائل، وشرق وجنوب المدينة، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشمالية، والجوف، وشمال الشرقية، ورياح مغبرة " .
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.