شكرا لمتابعة خبر عن ‏«الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبد العزيز الحصيني، سقوط أمطار وحبات من البرد على عدة مناطق بالمملكة، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

وقال عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء - إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم " .

وأوضح " الحصيني " أن الحالة تشمل: " ما بين القصيم وحائل، وشرق وجنوب المدينة، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشمالية، والجوف، وشمال الشرقية، ورياح مغبرة " .