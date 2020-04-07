شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : منظمة الصحة العالمية تطلق تحذير مرعب لجميع دول العالم : إحذروا من استخدام الكمامات ولا ترتدوها لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي وباء كوفيد-19 "كورونا".

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واعتبرت المنظمة أن الكمامات قد تكون مفيدة في الأماكن التي يتعذر فيها غسل اليدين والتباعد الاجتماعي.



وندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أيضا باقتراحات وصفها بأنها "عنصرية" تدعو لاستخدام أفريقيا حقل تجارب للقاح محتمل ضد الوباء.



وأودى وباء كوفيد-19 حتى الآن بحياة نحو 75 ألف شخص في العالم، فيما أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص بالفيروس. ويعتقد أن اللقاح لن يصنع قبل سنة على الأقل.

وقال تيدروس، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو في جنيف، إنه "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ".



وأشار إلى أن بعض الدول أوصت أو تنظر في استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية الطبية من قبل عموم الناس لمنع انتشار الفيروس.



لكنه شدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.



وأضاف أن "الكمامات يجب ألا تستخدم إلا في إطار حزمة إجراءات وقائية" أخرى، مضيفا: "لا يوجد جواب حاسم، وما من حل سحري، الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي كوفيد-19".



وتابع بأنه خارج إطار الطواقم الصحية، فإن الأقنعة الواقية الطبية يوصى بها للأشخاص الذين كانوا مرضى أو الذين يهتمون بهم.



"عنصرية"

وندد تيدروس بالمقترحات "العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام أفريقيا كحقل اختبار للقاح محتمل ضد كوفيد-19 يتوقع أن التوصل إليه لا يزال يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.



وقد تسبب طبيبان فرنسيان بارزان بعاصفة من الانتقادات الأسبوع الماضي، بعدما بحثا في حديث تلفزيوني فكرة إجراء اختبار على لقاح فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، حيث لا توجد تجهيزات كافية في البنى التحتية لمواجهته.



وقد أكدا الجمعة أن تصريحاتهما أسيء فهمها وقدما اعتذارا.



وأعلنت دول أفريقيا عن عدد حالات ووفيات متدنية نسبيا مقارنة مع قارات أخرى.



وقال مدير عام المنظمة، الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي، إن "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بالتصريحات التي اعتبرها من إرث "العقلية الاستعمارية".



وقال: "كان سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا. ندينها بأشد العبارات، ونطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".



وتابع: "سنتبع كل القواعد لاختبار أي لقاح أو علاج في كل أنحاء العالم مستخدمين الإجراءات ذاتها".