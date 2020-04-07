الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على جازان والباحة.. ورياح متربة على المدينة ونجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تشمل (محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة)، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبهت لحالة مماثلة على منطقة الباحة، تشمل (مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وفى محافظتي القنفذة والليث، نبّهت الهيئة من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وشمل التنبيه أيضًا الأجزاء الساحلية.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن تلك الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على (المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد) حتى العاشرة مساءً.

وأفادت الهيئة لتعرض منطقة نجران لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على تشمل (مدينة نجران ومحافظات يدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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