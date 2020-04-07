للعاملين في خدمة توصيل الطلبات.. خطوات التقديم في برنامج دعم العمل الحر

أعلن أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية، إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم أبناء الوطن وتعزيز الجهود الاحترازية الصحية للحد من التجمعات البشرية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

خطوات التسجيل في منصة العمل الحر

زيارة صفحة العمل الحر عبر الرابط اضغط هنا، ثم التسجيل بالضغط على خيار «سجل معنا في توصيل الطلبات»، ثم الضغط على «إنشاء حساب».

التقديم على إصدار وثيقة تحت نشاط «توصيل الطلبات»، وعند الحصول على وثيقة العمل الحر، بإمكان الشخص المتقدم طلب الدعم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة خاصة بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وللاطلاع على قائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، اضغط هنا.

مميزات بوابة وثيقة العمل الحر

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• سهولة إصدار وثيقه العمل الحر.

• حلول دفع رقميه لحامل وثيقة العمل الحر.

• التسويق لحاملي الوثيقة.

• فتح حساب بنكي مرتبط بالنشاط.

• تقديم تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة العمل الحر.

طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر

• الدخول إلى بوابة العمل الحر.

• إنشاء حساب من خلال التسجيل برقم الجوال.

• التوثيق من خلال أبشر.

• بناء طلب الوثيقة.

• الحصول على وثيقة العمل الحر.

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