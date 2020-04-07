بالفيديو.. متحدث الداخلية: مشاهير مواقع التواصل ليسوا إعلاميين ليتم استثناؤهم من منع التجول

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الوزارة لم تدع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للتصوير أو غيره، مشيرًا إلى أنهم ليسوا من المستثنين من قرار منع التجول.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الشلهوب مع برنامج "في الصورة" المذاع عبر فضائية روتانا خليجية، ردًا على سؤال حول اللغط المثار حاليًا بشأن مشاهير التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث الداخلية: "في البداية تم الإعلان عن الأنشطة المستثناة ومن ضمنها الإعلاميون والكادر الصحي والمنشآت الحكومية والقطاع الخاص لتقديم الخدمات بشكل مستمر، أما مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا من الفئات المستثناة ولا يوجد معهم مشهد ولا بطاقة إعلامية".

وأضاف: "وما حدث أنهم في أول يوم منع التجول قاموا بالتصوير ولم ندعهم أبدًا ولا يمكن أن ندعوهم ثم نضبطهم ونحيلهم إلى جهة الاختصاص النيابة العامة لتطبيق اللائحة عليهم والذي حصل أن بعضهم مشاهير السوشيال ميديا قاموا بالتصوير والتباهي والتهوين من قرار التزام بمنع التجول الذي أقر من المقام السامي".

وتابع "الشلهوب": "المخالفات التي ارتكبوها أولاً خرق قرار منع التجول والتصوير وارتكاب مخالفة بالسلبية تجاه جهود المملكة القائمة للحد من انتشار كورونا، كما أن من ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا هي إغلاق صالونات الحلاقة وقائيًا، ثم خالفوا بإحضار الحلاقين إلى منازلهم والتباهي بالتصوير وتنطبق عليهم مخالفتان الأولى مخالفة كسر العزل المنزلي والتجمعات والتباهي والتصوير بإدخال شخص إلى المنزل ربما ينقل المرض وهذا ما حذرت منه وزارة الصحة".

وأكد "الشلهوب" أن العقوبات التي تنتظر من يخالف منع التجول بغرامة مالية 10 آلاف ريال، ومخالفة التصوير يتم إحالته إلى النيابة العامة وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال.

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