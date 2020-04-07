الحصيني: أمطار وحبات برد على عدة مناطق.. خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات برد، على عدة مناطق، خلال الساعات المقبلة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، إنه متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطار متفاوتة، من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم.
وكذلك ما بين القصيم وحائل، وشرق وجنوب المدينة المنورة، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة وعسير وجازان، وأجزاء من الشمالية والجوف، وشمال الشرقية.
وأشار الحصيني إلى أن الحالة الماطرة ستكون مصحوبة برياح مغبرة.
في السياق ذاته، وجهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات يدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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