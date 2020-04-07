الصحة تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ12 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 2752 حالة.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة جاء كالتالي (الرياض- 56 )، (مكة- 21 )، (جدة- 27)، (المدينة- 24)، (القطيف- 8)، (الدمام- 4)، (الخبر- 2)، (خميس مشيط- 3)، (رأس تنورة- 1)، (البدايع- 1).

يذكر أن المملكة فرضت حظر التجول على عدد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا حتى صباح الثلاثاء، تجاوزت عدد المصابين به حول العالم، مليونًا و345 ألفًا، والمتعافين 286 ألفًا، فيما اقترب عدد الوفيات من 75 ألفًا.

وأمس الإثنين، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًّا في أرجاء مدن: (الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات: (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

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