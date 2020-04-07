أنشطة توعوية ميدانية لـ«صحة عسير» للوقاية من كورونا

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية الميدانية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»؛ تضمنت توزيع المعقمات والكمامات وعمل نقاط فرز بصري عند مداخل المراكز التجارية ومقرات سكن العمالة والمنازل والقرى الطرفية .
وأطلقت صحة عسير، مبادرة نوعية تمثلت في توصيل الدواء إلى المرضى في منازلهم عبر جميع مستشفيات المنطقة، كذلك إتاحة اتصال مرئي ومحاضرات توعوية مع استشاريين ونشر الرابط؛ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة .
كما شملت الجهود توزيع ملصقات توعوية على المحلات التجارية والصيدليات، تضمنت إرشادات عن الطريقة الصحيحة للوقوف والانتظار، وعند استخدام المصاعد واستخدام عربات التسوق.
ودعت الصحة الجميع، إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، والتواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات- بإذن الله-، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
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