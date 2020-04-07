«هدف» يعلن موعد صرف مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، موعد صرف دعم مبادرة «دعم التوظيف» للمنشآت المستفيدة من المبادرة، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 28 من كل شهر ميلادي.

وأوضح صندوق «هدف» في بيان له، أنه سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي، وذلك بعد التحقق من توفر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة لرفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وأشار صندوق «هدف»، إلى أن المبادرة تدعم جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

وأضاف الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30٪ وحتى 50٪ من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

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وأشار صندوق «هدف»، إلى أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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