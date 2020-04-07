الدكتور النمر يفند مزاعم وجود غاز سام بالجو وعلاقته بمنع التجول

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الأنباء المتداولة بأن وجود غاز سام بالجو، هو السبب وراء منع التجول وعدم الخروج من المنزل، مؤكدًا أن هذه المعلومة «غير صحيحة».
وقال الدكتور النمر- عبر حسابه بتويتر-: «الالتزام بالحظر مهم لسلامة المجتمع ككل، ولكن معلومة (غاز سام في الهواء) غير صحيحة».
جاء ذلك ردًا على سؤال وجه للدكتور النمر، حول مدى صحة وجود غاز سام في الجو هذه الأيام، لذا يجب الجلوس في المنازل؟
يُذكر أنه انتشرت خلال مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المعلومات غير الصحيحة حول أسباب انتشار فيروس كورونا، ومنها ما حدث في بريطانيا من الادعاء بأن أبراج شبكات الاتصالات الحديثة، تتسبب في ضعف المناعة وبالتالي الإصابة بكورونا.
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