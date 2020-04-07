«الشورى» يطالب الجمارك باستحداث آليات لمنع البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة

طالب مجلس الشورى -في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- الهيئة العامة للجمارك، بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به.

كما طالب الشورى الهيئة العامة للجمارك، باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات، بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية؛ بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وطالب المجلس أيضًا باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي للجمارك، ضمن جلسة المجلس العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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