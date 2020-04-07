بالفيديو.. متحدث الصحة: استمرار إجراءات كورونا الاحترازية خلال رمضان مرهون بـ«تقييم المخاطر»

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، في حال «استمرار التقييمات الحالية بوجود مخاطر بالمملكة والعالم».

وقال العبد العالي، خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على «روتانا خليجية»، إنه يغلب عليه الظن الاستمرار في التمسك بالإجراءات الاحترازية الحالية، موضحًا أنه من الطبيعي أن يكون لدى الناس حنان كل مظهر من مظاهر الحياة، التي اعتادوا عليها، ومنها العبادات خاصة في رمضان، مثل صلاة التراويح.

وأوضح، أنه إذا استمرت التقييمات بوجود مخاطر على الناس، ستستمر الإجراءات الحالية خلال الأيام المقبلة، وفي رمضان وما بعد رمضان.

وأكد العبد العالي، أن الأمر في أيدينا بتنفيذ وتطبيق الإجراءات؛ حتى ينخفض تقييم المخاطر ونعود لممارسة حياتنا، وفك الحزم الإجرائية بشكل تدريجي.

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