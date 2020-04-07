صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر من خلاله مجموعة من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، باتخاذهم الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة بحي المهدية غربي العاصمة الرياض أوكاراً للاختباء، فقد تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على (53) مخالفاً لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الأثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الرياض : القبض على 53 مخالفا اتخذوا من الكهوف مأوى في المهدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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