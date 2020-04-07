السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 99700 إصابة بفيروس كورونا



برلين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجلت ألمانيا اليوم 99700 حالة إصابة بفيروس

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 1633 حالة وفاء جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 215 حالة في غضون 24 ساعة ، كما شفي حتى الآن من الفيروس نحو 30600 مصابا.

// انتهى //

13:36ت م

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برلين 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجلت ألمانيا اليوم 99700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 3800 حالة في غضون 24 ساعة ، استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 1633 حالة وفاء جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 215 حالة في غضون 24 ساعة ، كما شفي حتى الآن من الفيروس نحو 30600 مصابا.// انتهى //13:36ت م0066

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