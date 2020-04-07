ثقافي / مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يقيم ‏ديوانية الحوار بمنطقة حائل



الرياض 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

يقيم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل ديوانية حوار "عن بعد بعنوان " دور العمل التطوعي للشباب في الأزمات" يقدمها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ، وعضوة المجلس بالمنطقة رحاب الحربي .

ويتناول اللقاء الساعة الثامنة مساء اليوم دور المتطوعين والمتطوعات في دعم الجهود وتوعية المجتمع ، والثمار التي يحصل عليها المتطوع بعد مشاركته في هذة الأعمال ، وأبرز الأعمال التطوعية التي تم عملها خلال هذة الأزمة وسيكون اللقاء عن بعد عبر تطبيق زوم على الرابط التالي https://zoom.us/j/828979358 ، وتقوم إدارة تقنية المعلومات بالمركز بالتحكم في المشاركة والمتابعة.

‏وتأتي هذة الديوانية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والمجلس.

// انتهى //

13:12ت م

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