السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 743 حالة وفاة بفيروس كورونا



مدريد 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجّلت إسبانيا اليوم 743 حالة وفاة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13798 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 140510 حالة.

// انتهى //

13:07ت م

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مدريد 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجّلت إسبانيا اليوم 743 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13798 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 140510 حالة.// انتهى //13:07ت م0058

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