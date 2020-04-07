السعودية اليوم / الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واس

سجّلت الكويت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة منها 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفًا أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية السورية وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.

وأشار إلى أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها حالة واحدة لمواطن كويتي وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم بصورة غير قانونية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية.

أبان الدكتور عبدالله السند أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 23 حالة منها ست حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 637 حالة، فيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

// انتهى //

12:59ت م

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الكويت 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 أبريل 2020 م واسسجّلت الكويت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 743 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات تضم 69 حالة مخالطة منها 56 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، مضيفًا أن الحالات المخالطة تضم حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية السورية وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.وأشار إلى أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها حالة واحدة لمواطن كويتي وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية الهندية وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم بصورة غير قانونية وحالة لمقيم من الجنسية الباكستانية.أبان الدكتور عبدالله السند أن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 23 حالة منها ست حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 637 حالة، فيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.// انتهى //12:59ت م0056

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.