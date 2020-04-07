السعودية اليوم / تأجيل مؤتمر العمل الدولي إلى السعودية اليوم ٢٠٢١



جنيف 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أعلنت منظمة العمل الدولية تأجيل موتمر العمل الدولي الذي كان سينعقد في الفترة من ٢٥ مايو إلى ٥ يونيو ، بسبب جائحة كوفيد ١٩ ، مشيرة إلى أن الدورة ١٠٩ لمؤتمر العمل الدولي ستعقد في يونيو ٢٠٢١.

كما أعلنت المنظمة أن الدورتان ٣٣٨ و٣٣٩ لاجتماعات مجلس إدارتها المقرر عقدهما في ٢٥ مايو و ٦ يونيو من العام الجاري لن تنعقد أيضاً .

وأشارت إلى أنه رغم تأجيل كل هذه المؤتمرات والاجتماعات الهامة ، إلا أن المنظمة تواصل العمل بشكل وثيق مع جميع مكاتبها حول العالم وشركائها في التنمية وفِي النظام المتعدد الأطراف ، لمعالجة السياسات والاستجابات الفنية للوباء على المدي القريب والبعيد .

//انتهى//

12:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.