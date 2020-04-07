السعودية اليوم / تعليم صبيا يودع أكثر من27 مليون ريال مكافآت وإعانات للطلاب والطالبات



صبيا 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

أنهت إدارة تعليم محافظة صبيا صرف أكثر من 27 مليون ريال، تمثل مكافآت الطلاب عن شهري جمادى الأولى والثانية للعام الحالي 1441هـ، لأكثر من 25088 طالباً وطالبة من طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وذوي الإعاقة وطلاب الاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

ونوهت إدارة تعليم صبيا بما تولية الحكومة الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية بمختلف مناطق وطننا العزيز ، مؤكدة حرصها الدائم على تسخر جميع إمكاناتها وطاقاتها لخدمة منسوبيها لتحقيق كل ما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.

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12:26ت م

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