سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

العين الإخباريةالثلاثاء 2020/4/7 11:35 ص بتوقيت أبوظبي
متعاملون في بورصة الخرطوم - رويترز
واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، الصعود في السوق الموازية (السوداء) فيما استقر السعر لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
وقالت وسائل إعلام سودانية محلية: زاد الدولار في السوق السوداء جنيها ليبلغ 140 جنيها، كما زادت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية.
ووصفت وسائل الإعلام صعود الدولار بالمخيف، وسط نقص موارد النقد الأجنبي ما زاد أزمة العملة الخضراء.
وأطلق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس الماضي، حملة شعبية لجمع التبرعات لمعالجة الضائقة المعيشية التي تشهدها البلاد، تحمل شعار "البناء والتعمير".
وتستهدف الحملة التي تحمل اسم "القومة للسودان" السودانيين بالداخل والخارج لجمع تبرعات عن طريق تحويلات مباشرة للمساهمة في علاج الأزمات الطارئة التي تواجه البلاد.
وحث السودانيين على المساهمة الفاعلة في حملة التبرعات والتكاتف فيها بالقدر الذي فعلوه في الثورة وأدى لنجاحها، معربا عن ثقته بعبور هذه المرحلة بفضل الشعب السوداني الصابر المعلم.
عملات أجنبية
وزادت أسعار العملات الأجنبية والعربية على شاشة البنك المركزي السوداني مقابل الجنيه.
فقد بلغ متوسط سعر اليورو 59.56 جنيه للشراء و59.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.55 جنيه للشراء و67.88 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي السوداني.
وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 176.73 جنيه للشراء و177.61 جنيه للبيع.
ودعا الاتحاد الأفريقي، الإثنين، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوي للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا.
وتدرس السلطات السودانية خطة للإغلاق الكامل للبلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفق عضو بمجلس السيادة الانتقالي.
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